ТАСС: экс-глава Российского союза молодежи Красноруцкий арестован по делу о растрате

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Тверской суд Москвы арестовал экс-главу Российского союза молодежи Павла Красноруцкого по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил источник в полиции.

По данным источника в правоохранительных органах, мужчина был задержан несколько дней назад, а отправлен в СИЗО 15 ноября. В рамках возбужденного в отношении него дела были проведены обыски, в том числе в Российском союзе молодежи. По предварительным данным, в деле могут появиться новые фигуранты.

Информацию об аресте подтвердили в судебной инстанции, однако не привели иных подробностей.

Красноруцкий в период с 2012 по 2023 год работал на должности главы Российского союза молодежи. Он уволился после того, как в СМИ появилась информация о дебоше, который он устроил, находясь в нетрезвом состоянии на борту самолета, летевшего из Ханты-Мансийска в Москву.

Ранее стало известно о задержании директора департамента машиностроения Минпромторга России Михаила Кузнецова. В ведомстве добавили, что находятся в тесном сотрудничестве со следствием и оказывают все необходимое содействие.

Спустя время суд в Москве отправил в СИЗО Кузнецова по делу о получении взятки в особо крупном размере. До прихода в Минпромторг он занимал пост гендиректора АНО "Институт нефтегазовых технологических инициатив".

