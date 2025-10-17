Писатель Дмитрий Быков обжаловал приговор суда о лишении свободы

Фото: ТАСС/Алексей Смышляев (Дмитрий Быков признан иноагентом в РФ, включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Защита писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обжаловала приговор суда, заочно назначившего ему 7 лет колонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Апелляционная жалоба уже зарегистрирована в суде, однако дата ее рассмотрения пока не назначена.

Быкова заочно приговорили к лишению свободы по делу о распространении фейков о российской армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Ему также запрещено 4 года заниматься администрированием сайтов.

Писатель объявлен в международный розыск. После переезда в США его местонахождение остается неизвестным.