Суд в Москве заочно арестовал бывшего топ-менеджера ФК "Открытие" по делу о растрате

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Суд в Москве заочно арестовал бывшего топ-менеджера банка ФК "Открытие" Дмитрия Ромаева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Против Ромаева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере").

Согласно базе МВД, Ромаев в настоящее время числится в розыске по статье уголовного кодекса.

Ромаев с 2013 по 2015 год был руководителем правления банка ФК "Открытие" и до конца 2017 года входил в совет директоров холдинга.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы взыскал с бывшего владельца и президента банка "Югра" Алексея Хотина более 220 миллиардов рублей в доход государства. В начале марта текущего года Хотин был приговорен к 9 годам колонии за растрату более 23 миллиардов рублей. Его признали виновным по статье "Растрата в особо крупном размере".