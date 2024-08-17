Суд арестовал двоих участников нападения на мужчину на северо-западе Москвы в 2019 году

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Хорошевский районный суд Москвы арестовал на два месяца обвиняемых в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, на северо-западе столицы в 2019 году, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Саидазимов А.М заключен под стражу до 14 октября 2024 года. Пулатову Б.Х. ранее уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу и теперь ее продлили до 17 октября 2024 года.

По версии следствия, фигуранты в продолжение словесного конфликта поочередно нанесли потерпевшему удары в область жизненно важных органов. От полученных повреждений мужчина скончался в больницу.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в нападении с ножом на женщину в парке. По словам потерпевшей, к ней подошел незнакомец и нанес непроникающее ранение в область лица. Затем он отобрал личные вещи, деньги и скрылся.

В начале июля другой мужчина ударил ножом повара бара на Рождественском бульваре из-за возникшей личной неприязни. Пострадавший был доставлен в больницу. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".