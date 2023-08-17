СК попросил арестовать подозреваемого по делу о взрыве на автозаправке в Махачкале

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Следствие направило ходатайство в Басманный суд Москвы об аресте Эльдара Насрулаева, которого правоохранители считают причастным к взрыву в Махачкале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Следователи попросили арестовать Насрулаева до 14 октября.

О том, что подозреваемый в причастности к взрыву на автомобильной заправке в Махачкале был доставлен в Москву, стало известно 17 августа.

14 августа в махачкалинском автосервисе прогремел взрыв, который привел к возникновению возгорания. В скором времени огонь перекинулся на АЗС, расположенную поблизости.

В результате этого 35 человек погибли. Среди них 22 тела остаются неопознанными, еще 84 получили травмы.

В Кумторкалинском районе Дагестана ввели режим чрезвычайной ситуации. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил главам муниципальных образований взять на себя организацию захоронений погибших.

Следственный комитет РФ, в свою очередь, возбудил уголовное дело по статье об "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". По предварительным данным, причиной ЧП могло стать хранение в автосервисе пожароопасных агрохимикатов – селитры.

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