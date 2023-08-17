На Украине передали в суд дело против врио главы ЛНР

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Дело против врио главы ЛНР Леонида Пасечника, которого украинские власти обвиняют в преступлениях "против основ национальной безопасности", передали в суд, сообщает ТАСС.

В частности, Пасечнику инкриминировали совершение действий с целью изменения границ Украины. Такому обвинению послужило проведение референдума о вхождении ЛНР в состав России и подписание соответствующего документа.

В офисе генпрокурора не назвали фамилию обвиняемого, однако указали, что он руководит ЛНР с 2018 года по настоящее время.

Накануне суд на Украине заочно приговорил российского общественного деятеля, председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова к 15 годам тюрьмы по обвинению в государственной измене.

Ему инкриминировали одобрение действий России и публичную дискредитацию украинских властей. Украинский суд признал Рогова виновным в госизмене и передаче материальных ресурсов российской армии.

До этого суд на Украине заочно приговорил к 15 годам тюрьмы 18 депутатов Государственной думы за якобы посягательство на территориальную целостность украинского государства.