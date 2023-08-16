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17:19

Происшествия

Владимира Рогова заочно приговорили на Украине к 15 годам за госизмену

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Суд на Украине заочно приговорил российского общественного деятеля, председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова к 15 годам тюрьмы по обвинению в государственной измене, сообщает ТАСС.

Рогову инкриминировали одобрение действий России и публичную дискредитацию украинских властей. Украинский суд признал его виновным в госизмене и передаче материальных ресурсов российской армии.

Рогов родился в городе Запорожье. После начала СВО он активно поддержал вхождение Запорожской области в состав России.

Ранее суд на Украине заочно приговорил к 15 годам тюрьмы 18 депутатов Государственной думы за якобы посягательство на территориальную целостность украинского государства.

В списке значатся замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко, Анатолий Вассерман, Ксения Горячева, Николай Бурляев, член партии "Новые люди" Александр Демин и другие.

В начале июля СБУ заочно предъявила обвинения российскому журналисту Сергею Мардану по трем статьям.

По данным СБУ, Мардану предъявили обвинения в связи с публичными призывами к изменению конституционного строя и захвату госвласти, а также оправдании действий Российской Федерации на Украине и публикации подобных материалов в СМИ. В ведомстве заявили, что журналист якобы публично призывал к геноциду.

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