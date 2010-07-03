Суд в Москве продлил арест украинским морякам

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Лефортовский суд Москвы продлил арест шести украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, еще на три месяца, сообщает "Интерфакс".

Под стражей они пробудут до 24 октября. Таким образом, ходатайство следствия удовлетворено.

Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме по просьбе следственного управления ФСБ. В здании суда, помимо родственников моряков и журналистов, присутствовала уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Ранее стало известно, что Россия и Украина обсуждают вопрос об обмене украинских моряков.

Восьми украинским морякам предъявили обвинение в незаконном пересечении государственной границы РФ организованной группой. Адвокат Николай Полозов уточнил, что обвинение предъявлено Евгению Семидоцкому, Юрию Будзыло, Богдану Небылице, Владимиру Терещенко, Андрею Опрыско, Андрею Драчу, Андрею Эйдеру и Сергею Попову.

В ноябре 2018 года российские пограничники задержали украинский буксир и малые бронированные артиллерийские катера в районе Керченского пролива. 24 украинским морякам были предъявлены обвинения в незаконном пересечении госграницы по предварительному сговору. ФСБ РФ назвала этот инцидент провокацией Киева.

В конце мая текущего года международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, согласно которому Россия должна освободить украинских моряков и вернуть задержанные корабли. Однако Мосгорсуд не удовлетворил жалобы адвокатов и оставил украинских моряков под стражей.