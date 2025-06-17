Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации "Гражданской инициативы"

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Верховный суд России удовлетворил иск Минюста о ликвидации политической партии "Гражданская инициатива". Об этом сообщается в телеграм-канале партии.

"При рассмотрении дела в апелляционной инстанции важное значение будет иметь степень участия партии в текущей выборной кампании. Поэтому сегодняшнее решение – веская причина для удвоения усилий", – сказано в сообщении.

За последние 7 лет партия не участвовала в целом перечне выборов, а на некоторые кампании выдвигала и регистрировала кандидатов в недостаточном объеме, поэтому она подлежит ликвидации, говорится в копии иска, опубликованного ранее "Гражданской инициативой".

Год назад, на прошедших выборах президента России, "Гражданская инициатива" выдвигала Бориса Надеждина, но ЦИК не зарегистрировала его кандидатуру, так как более 15% отобранных подписей были недействительными. Позднее Верховный суд также признал законным отказ в допуске политика к выборам.

Сам Надеждин тогда заявил о намерении выиграть выборы в Госдуму, которые состоятся в 2026 году, чтобы на следующих выборах президента не нужно было собирать подписи для поддержки своей кандидатуры.

