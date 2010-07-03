Вопрос о продлении ареста экс-министру Абызову рассмотрят 23 мая

Басманный суд Москвы 23 мая рассмотрит ходатайство о продлении ареста бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, передает ТАСС.
Срок ареста хотят продлить на два месяца – до 25 июля.
Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и хищении четырех миллиардов рублей. По информации следствия, в период с 2011 по 2014 год он похитил средства у Сибирской энергетической компании и компании "Региональные электрические сети". Деньги вместе с сообщниками экс-министр вывел за границу, утверждают в СК. Сам он вину отрицает.
Сообщники Абызова также находятся под стражей. Это экс-гендиректор группы Ru-com Николай Степанов, председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов, заместитель гендиректора Ru-com Максим Русаков, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг и экс-глава ОАО "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.