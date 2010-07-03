Вопрос о продлении ареста экс-министру Абызову рассмотрят 23 мая

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Басманный суд Москвы 23 мая рассмотрит ходатайство о продлении ареста бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, передает ТАСС.

Срок ареста хотят продлить на два месяца – до 25 июля.

Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и хищении четырех миллиардов рублей. По информации следствия, в период с 2011 по 2014 год он похитил средства у Сибирской энергетической компании и компании "Региональные электрические сети". Деньги вместе с сообщниками экс-министр вывел за границу, утверждают в СК. Сам он вину отрицает.

Сообщники Абызова также находятся под стражей. Это экс-гендиректор группы Ru-com Николай Степанов, председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов, заместитель гендиректора Ru-com Максим Русаков, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг и экс-глава ОАО "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев.