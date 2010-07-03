Структуру Baring Vostok обязали исполнить опцион на 9,99% акций банка "Восточный"

Фото: ТАСС/Евгений Разумный

Арбитражный суд Амурской области удовлетворил иск "Финвижн Холдингс" об опционе на 9,99% акций банка "Восточный".

"Суд решил обязать компанию Evison Holdings Limited исполнить соглашение о колл-опционе, а именно – продать ООО "Финвижн Холдингс" 80 229 226 361 акцию ПАО "Восточный экспресс банк", – передает ТАСС решение судьи.

6 мая Мосгорсуд оставил основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашним арестом. Он обвиняется в крупном мошенничестве на сумму 2,5 миллиарда рублей. Калви заявляет, что уголовное дело является развитием спора о слиянии "Юниаструм банка" и банка "Восточный".

По версии следствия, Калви знал о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) долга в 2,5 миллиарда рублей. Он продал принадлежащие ПКБ акции International Financial Technology Group "Восточному", что привело к хищению средств.

По данному уголовному делу проходят топ-менеджер Baring Vostok Филипп Дельпаль, директор по инвестициям этой компании Иван Зюзин, партнер компании Ваган Абгарян, гендиректор ПКБ Максим Владимиров. Они находятся под арестом.

