Основателя фонда Baring Vostok оставили под домашним арестом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Мосгорсуд оставил основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашним арестом, передает Агентство "Москва".

Решение Басманного суда о продлении меры пресечения до 14 июля менять не стали, жалобу адвокатов не удовлетворили.

Защитники настаивали, что у следствия нет оснований оставлять Калви под домашним арестом. Меру пресечения предлагали заменить на подписку о невыезде.

Калви обвиняют в крупном мошенничестве на сумму 2,5 миллиарда рублей. Сам он считает, что уголовное дело является развитием коммерческого спора о слиянии "Юниаструм банка" и банка "Восточный".

По версии следствия, Калви, зная о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" долга в 2,5 миллиарда рублей, продал принадлежащие ПКБ акции International Financial Technology Group банку "Восточный". Это привело к фактическому хищению средств.

По делу также проходят топ-менеджер Baring Vostok Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, гендиректор ПКБ Максим Владимиров и партнер Вaring Vostok Ваган Абгарян. Все они сейчас находятся под стражей.

