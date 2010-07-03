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21:50

Суд продлил домашний арест фигуранту дела Калви

суды

21:50

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Фото: ТАСС/AP Photo/Pavel Golovkin

Басманный суд Москвы продлил до 14 июля срок домашнего ареста бывшему директору банка "Восточный" Алексею Кордичеву, признавшему вину по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, сообщает ТАСС.

В четверг, 11 апреля, Калви перевели из СИЗО под домашний арест. Он является основным фигурантом дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".

В рамках расследования задержаны еще пять человек. Все они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере в составе группы.

Baring Vostok – один из крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров OZON, "ВкусВилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и других.

Основателя Baring Vostok Калви и экс-главу банка "Восточный" Кордичева отпустили из СИЗО

суды

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