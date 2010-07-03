Следствие назвало причины для помещения Калви под домашний арест

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Следствие просит изменить меру пресечения на домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви из-за его инвестиционной и благотворительной деятельности.

Также он обладает устойчивыми социальным связям, за него поручилось множество лиц, а на его иждивении находятся трое детей. Об этом сообщила представитель Следственного комитета, выступая в Басманном суде, передает ТАСС.

Майкл Калви был задержан в Москве по подозрению в мошенничестве 15 февраля. Он и его соучастники обвиняются в хищении 2,5 миллиарда рублей.

Гражданин США не признал своей вины. Он утверждает, что причиной уголовного преследования стал корпоративный конфликт между фигурантами дела и членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией. Он подчеркнул, что российским властям американец знаком как "очень последовательный и крупный инвестор" в экономику страны.