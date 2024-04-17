Верховный суд отменил решение по делу физика Голубкина о госизмене

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Верховный суд отменил апелляционное решение по делу профессора МФТИ Валерия Голубкина о госизмене. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу инстанции.

Дело было направлено на новое рассмотрение, это произошло после жалобы защиты, уточнили в издании. Ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор Голубкину в силе.



Мужчину арестовали в апреле 2021 года. Его обвиняли в том, что он в ноябре 2018 года передал отчеты о своей работе координатору проекта гиперзвукового лайнера HEXAFLY-INT Йохану Стиланту.



Физик не признал своей вины, а адвокаты не увидели состава преступления в его действиях. По мнению защиты, Голубкин принимал участие в проекте по указанию начальства и только готовил необходимые документы. В 2023 году его приговорили к 12 годам колонии строгого режима.