17 апреля, 15:25Политика
Верховный суд отменил решение по делу физика Голубкина о госизмене
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Верховный суд отменил апелляционное решение по делу профессора МФТИ Валерия Голубкина о госизмене. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу инстанции.
Дело было направлено на новое рассмотрение, это произошло после жалобы защиты, уточнили в издании. Ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор Голубкину в силе.
Мужчину арестовали в апреле 2021 года. Его обвиняли в том, что он в ноябре 2018 года передал отчеты о своей работе координатору проекта гиперзвукового лайнера HEXAFLY-INT Йохану Стиланту.
Физик не признал своей вины, а адвокаты не увидели состава преступления в его действиях. По мнению защиты, Голубкин принимал участие в проекте по указанию начальства и только готовил необходимые документы. В 2023 году его приговорили к 12 годам колонии строгого режима.