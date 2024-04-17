Суд оставил под стражей еще одного обвиняемого по делу о нападении на "Крокус"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"/(Алишер Касимов внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого по делу о нападении на "Крокус Сити Холл" Алишера Касимова (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов). Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

"Суд оставил постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Касимова Алишера Хатамовича без изменения, апелляционную жалобу заявителя – без удовлетворения", – уточнили в пресс-службе.

Касимова арестовали 26 марта за то, что он сдавал террористам квартиру. Мужчина стал восьмым фигурантом дела о теракте в подмосковном "Крокусе". 29-го числа Касимов обжаловал свой арест.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" случилась вечером 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

Правоохранительными органами были задержаны 11 человек, которые были заключены под стражу. Позднее ФСБ задержала еще троих вероятных пособников преступников, а в Твери заключили под стражу еще одного мужчину, который фиктивно зарегистрировал в своем жилище причастных к теракту.