Суд в Новосибирске отклонил апелляцию экс-сотрудника генконсульства США Шонова

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В Новосибирске пятый апелляционный суд общей юрисдикции принял решение отклонить апелляционную жалобу на приговор экс-сотруднику генконсульства США во Владивостоке Роберту Шонову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные из зала суда.

В мае 2023 года Шонову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией").

Американец рассказал, что к нему обратились сотрудники посольства США, интересовавшиеся сбором информации об СВО, мобилизации, присоединении новых территорий, будущих выборах президента. Мужчина должен был собирать негативные сведения об этих событиях, искать протестные настроения среди населения и отражать это в своих отчетах, отметили в сообщении.

В ноябре 2024 года Приморский краевой суд признал Шонова виновным. Его приговорили к 4 годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

