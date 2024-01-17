17 января, 19:19Шоу-бизнес
Бывшую участницу шоу "Пацанки" осудили на 1,3 года
Фото: vk.com/tikhomirtih
Суд в Москве приговорил бывшую участницу реалити-шоу "Пацанки" Анну Тихомирову (известную как Аня Тихая) к 1 году и 3 месяцам колонии за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.
"В октябре 2022 года Тихомирова нанесла удар девушке у остановки общественного транспорта. Подсудимая свою вину в совершенном преступлении признала. Судом назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 3 месяца", – говорится в публикации.
Кроме того, Тихомирова должна будет выплатить пострадавшей девушке компенсацию в размере 300 тысяч рублей.
Ранее тело участницы седьмого сезона шоу "Пацанки" Юлии Михайловой обнаружили возле жилого дома в Рязани.
До этого неизвестные избили победительницу второго сезона реалити-шоу "Пацанки" Татьяну Бурую в центре Москвы. В этот момент девушка была вместе с друзьями – тату-моделью Яной Еременко и Антоном Ручкиным. У Бурой диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягкий тканей головы.
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