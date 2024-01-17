Мужчина напал со штопором на молодого человека в столичном магазине

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Ранее судимый за грабеж 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал со штопором на молодого человека в одном из магазинов Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Пострадавший находился в магазине, где и заметил его рецидивист, вместе с другим молодым человеком. По данным прокуратуры, в помещении мужчина достал штопор и, выдавая его за нож, приставил к животу 20-летней жертвы и потребовал деньги. Потерпевший смог выйти на улицу, однако нападавший от него не отстал.

Как уточнили в прокуратуре, подвергшийся нападению достал перцовый баллончик и убежал от рецидивиста. Фигуранту предъявили обвинение в совершении разбоя (часть 2 статьи 162 УК РФ) и заключили под стражу.

До этого следователи возбудили уголовное дело после убийства девушки в квартире жилого дома на Мукомольном проезде в Москве. По информации следствия, инцидент произошел в ночь на 23 декабря. 37-летний мужчина во время ссоры с 25-летней девушкой напал на нее с ножом. От полученных ранений та скончалась на месте происшествия.

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