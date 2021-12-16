СК прекратил дело против тещи рэпера Энди Картрайта

Фото: instagram.com/kkkartrait

Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении тещи рэпера Энди Картрайта Елены Кохал. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Материалы дела опровергают ее причастность к пособничеству в убийстве", – заявил адвокат Сергей Лукьянов.

Он пояснил, что следствие приняло соответствующее решение 15 декабря.

Расчлененное тело Энди Картрайта обнаружили в квартире в Санкт-Петербурге летом 2020 года. По данным СК, жена рэпера Марина Кохал отравила его из-за супружеского конфликта, а затем планировала скрыть останки.

Сама Кохал говорила, что музыкант скончался от передозировки наркотиков. Женщина не признала вину.