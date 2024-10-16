Обвиняемый в служебном подлоге генерал Попов потребовал отвода судьи

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Бывший командующий 58-й армией Иван Попов потребовал отвода судьи Дмитрия Летуновского, который еще не приступил к рассмотрению дела о мошенничестве и служебном подлоге против генерал-майора и бизнесмена Сергея Моисеева. Об этом он сообщил в Тамбовском гарнизонном военном суде, передает ТАСС.

По словам Попова, были установлены обстоятельства, согласно которым судья мог быть лично заинтересован в исходе этого дела.

"В действиях председательствующего судьи однозначно усматривается предвзятость по отношению ко мне и стремление к постановлению обвинительного приговора", – заявил Попов, попросив удовлетворить его ходатайство об отводе Летуновского.

Попова арестовали в мае этого года. По версии следствия, генерал причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката стоимостью более 130 миллионов рублей. Ему предъявили обвинение в служебном подлоге, однако он свою вину не признает.

Между тем бизнесмену Сергею Моисееву, который является вторым фигурантом дела Попова, предъявили обвинение в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

В июле следователи завершили все следственные действия по делу обоих обвиняемых. Однако защита Попова настаивает на прекращении дела или дополнительном расследовании.

