Суд арестовал подозреваемых в избиении до смерти мужчины в Красноярске

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Шмелева и Шилова подозревают в преступлении по статье "Причинение тяжелого вреда здоровью". Однако ранее в Следственном комитете заявили, что дело могут переквалифицировать на статью "Убийство", так как избитый мужчина умер в больнице.
По данным следствия, ночью 15 сентября приятели поссорились по телефону с мужчиной и приехали к нему домой. Там они избили мужчину. Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался.
Также в СМИ появилась информация, что убитый был знаком с Шиловым и Шмелевым. Мужчины якобы поссорились в клубе, там же погибшего и избили, после чего подозреваемые помогли ему дойти до квартиры, где якобы продолжили избивать.
Как сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Ольга Шаманская, Шмелев частично признал вину.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал расследование дела в центральный аппарат ведомства. Известно, что один из задержанных имел судимость за мошенничество и грабеж, а второй – за грабеж и незаконный оборот наркотиков.
В связи с тем, что Шилов и Шмелев до последнего оставались на свободе, жители Красноярска 15 октября провели народный сход у здания краевой прокуратуры. Горожане боялись, что влиятельные мать и отец одного из подозреваемых помогут им избежать наказания.
ГУ МВД по Красноярскому краю также назначило служебную проверку, чтобы выяснить, почему еще месяц назад подозреваемым была определена мера пресечения, не связанная с ограничением свободы.
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