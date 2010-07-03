Суд арестовал подозреваемых в избиении до смерти мужчины в Красноярске

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Сергея Шмелева и Андрея Шилова , которые являются фигурантами уголовного дела об избиении до смерти мужчины в Красноярске, арестовали на два месяца. Такое решение принял суд Центрального района Красноярска, говорится на сайте Следственного комитета РФ.

Шмелева и Шилова подозревают в преступлении по статье "Причинение тяжелого вреда здоровью". Однако ранее в Следственном комитете заявили, что дело могут переквалифицировать на статью "Убийство", так как избитый мужчина умер в больнице.

По данным следствия, ночью 15 сентября приятели поссорились по телефону с мужчиной и приехали к нему домой. Там они избили мужчину. Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался.

Также в СМИ появилась информация, что убитый был знаком с Шиловым и Шмелевым. Мужчины якобы поссорились в клубе, там же погибшего и избили, после чего подозреваемые помогли ему дойти до квартиры, где якобы продолжили избивать.

Как сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Ольга Шаманская, Шмелев частично признал вину.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал расследование дела в центральный аппарат ведомства. Известно, что один из задержанных имел судимость за мошенничество и грабеж, а второй – за грабеж и незаконный оборот наркотиков.

В связи с тем, что Шилов и Шмелев до последнего оставались на свободе, жители Красноярска 15 октября провели народный сход у здания краевой прокуратуры. Горожане боялись, что влиятельные мать и отец одного из подозреваемых помогут им избежать наказания.

ГУ МВД по Красноярскому краю также назначило служебную проверку, чтобы выяснить, почему еще месяц назад подозреваемым была определена мера пресечения, не связанная с ограничением свободы.