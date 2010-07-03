Суд арестовал фигуранта дела об избиении мужчины в Красноярске

Фото: ТАСС/Андрей Самсонов

Суд арестовал одного из двух подозреваемых в избиении до смерти мужчины в Красноярске, передает ТАСС.

Андрей Шилов будет находиться под стражей два месяца – до 13 декабря. Его и Сергея Шмелева подозревают в преступлении по статье "Причинение тяжелого вреда здоровью".

По информации следствия, ночью 15 сентября приятели поссорились по телефону с мужчиной и приехали к нему домой. Там на лестничной площадке они нанесли ему множественные телесные повреждения. Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался.

Поскольку мужчина умер в больнице, дело могут переквалифицировать по статье "Убийство". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал расследование дела в центральный аппарат ведомства. Известно, что один из задержанных имел судимость за мошенничество и грабеж, а второй – за грабеж и незаконный оборот наркотиков.