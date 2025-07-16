16 июля, 04:37Происшествия
Суд проведет предварительное слушание по делу о теракте в "Крокусе" 21 июля
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Второй Западный окружной военный суд проведет предварительное слушание по уголовному делу в отношении фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" 21 июля. Об этом со ссылкой на суд сообщает РИА Новости.
Слушание пройдет в закрытом режиме. По его итогам будет назначена дата рассмотрения дела по существу.
Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли стрельбу по людям, а после подожгли здание. В результате погибли 149 человек, 1 пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан.
Общий ущерб от нападения составил около 6 миллиардов рублей.
По данным следствия, теракт был совершен по заказу властей Украины с целью дестабилизации политической ситуации в России. Подготовка к теракту началась за несколько месяцев до его совершения. Ряд фигурантов прибыли в РФ из-за рубежа.
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