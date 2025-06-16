Латвийский депутат Росликов выпущен под подписку о невыезде

Фото: телеграм-канал "РОСЛИКОВ"

Бывший депутат парламента Латвии и депутат Рижской думы Алексей Росликов, против которого ранее возбудили дело за выступление в поддержку русского языка, выпущен под подписку о невыезде. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Политик также рассказал, что утром к нему домой прибыли силовики для проведения обыска и задержания.

"Ко мне домой пришли с обыском, больше 10 человек, все в масках, специально когда дети дома, чтобы эмоционально было болезненно", – уточнил он.

Обыск также прошел в доме его родителей, добавил Росликов. Депутат Светлана Чулкова подчеркивала, что адвокаты не видят состава преступления.

Ранее Росликов во время рассмотрения декларации об устранении последствий "русификации" Латвии в советский период выступил в поддержку русского языка. За это его выгнали с заседания сейма страны, а позже против него возбудили уголовное дело и задержали.

Парламентария заподозрили в оказании помощи России в разжигании национальной ненависти и вражды, а также в действиях против Латвии. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, произошедшее является "охотой на ведьм".