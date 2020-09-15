Суд признал законным продление ареста Сафронову

Фото: пресс-служба Лефортовского суда

Мосгорсуд признал законным продление до декабря ареста советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.

"Постановление Лефортовского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", – огласила решение судья Евгения Жигалева.

Судебное заседание проходило в закрытом для представителей СМИ режиме. Слушателей допустили только на оглашение постановления.

2 сентября Лефортовский суд продлил Сафронову срок ареста на три месяца – до 7 декабря. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия.

Как сообщал ранее адвокат Сафронова Иван Павлов, его подзащитный отказался от сделки со следствием. В рамках нее советник главы "Роскосмоса" должен был признать вину. За это он мог бы получить сжатый срок лишения свободы, отмечал адвокат.

Советник главы "Роскосмоса" был арестован в июле 2020 года по обвинению в госизмене. По данным следствия, он передавал информацию, содержащую гостайну и касающуюся военно-технического сотрудничества и безопасности РФ, за рубеж. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чешской Республики.

