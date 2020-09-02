Суд продлил на три месяца арест обвиняемому в госизмене Сафронову

12:41
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, которого обвиняют в госизмене, продлили на три месяца срок ареста. Соответствующее решение принял Лефортовский суд столицы, передает ТАСС.
"Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Сафронову меры пресечения в виде содержания под стражей на три месяца и одни сутки, до 7 декабря", – огласила постановление судья.
Ранее адвокат Сафронова Иван Павлов сообщил, что его подзащитный отказался от сделки со следствием. В рамках нее советник главы "Роскосмоса" должен был признать вину. За это он получил бы сжатый срок лишения свободы в размере 10 лет, отметил адвокат.
Советник главы "Роскосмоса" был арестован по обвинению в госизмене. По данным следствия, он передавал информацию, содержащую гостайну и касающуюся военно-технического сотрудничества и безопасности РФ, за рубеж. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чешской Республики.
Иван Сафронов читает по 700 страниц в день в СИЗО
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