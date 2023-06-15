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17:57

Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор акционисту Крисевичу по делу о стрельбе на Красной площади

Фото: ТАСС/пресс-служба Тверского суда

Московский городской суд отменил приговор акционисту Павлу Крисевичу, отправив его дело на новое рассмотрение. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд отменил приговор Тверского районного суда Москвы от 18 октября 2022 года в отношении Крисевича. Дело хулигана отправлено на новое рассмотрение", – говорится в сообщении.

11 июня 2021 года Крисевича задержали на Красной площади, после того как он из охолощенного оружия выстрелил дважды в воздух. Третий выстрел мужчина сымитировал в себя. В отношении акциониста возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

18 октября 2022 года Крисевича приговорили к пяти годам лишения свободы. Согласно постановлению Тверского суда столицы, он должен был отбывать наказание в колонии общего режима.

При этом отмечалось, что это не первый раз, когда Крисевич подвергается наказанию за свои акции: в ноябре 2020 года он был арестован на 15 суток после инсценировки собственного распятия на Лубянке напротив здания ФСБ в центре столицы.

Акциониста, который инсценировал распятие в Москве, арестовали

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