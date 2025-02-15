"Просвещение" оспорило в суде выводы ФАС о нарушении им законодательства

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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление издательства "Просвещение" к Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Это следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление к ФАС о признании решений и действий (бездействий) незаконными было подано 13 февраля. Какие именно акты оспариваются, не уточняется. Заявление к рассмотрению пока не принято.

Ранее ФАС обязала издательство перечислить в бюджет государства 2 миллиарда рублей незаконного дохода. По данным службы, "Просвещение" установило монопольно высокие цены на учебники, вследствие чего нарушило антимонопольные законы.

Ведомство также заявило, что издательство занимает доминирующие позиции в категории школьных учебников по русскому языку, истории и биологии.

В свою очередь, издательство направило ФАС данные по ценообразованию на учебные материалы, согласно которым компания не нарушила законодательство.