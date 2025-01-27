ФАС обязала "Просвещение" перечислить в бюджет 2 млрд руб незаконного дохода

Фото: fas.gov.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала АО "Издательство "Просвещение" перечислить в бюджет государства 2 миллиарда рублей незаконного дохода. Заявление ведомства опубликовано на сайте.

По данным службы, издательство установило монопольно высокие цены на учебники для школьников, вследствие чего нарушило антимонопольные законы. Кроме перечисления средств, компания по указу службы должна снизить цены на определенные товары.

Помимо этого, ведомство заявило, что издательство занимает доминирующие позиции в категории школьных учебников по русскому языку, истории и биологии.

Также в ходе расследования антимонопольного дела было выявлено, что компания установила цены на учебники, которые превысили рост расходов на производство и реализацию.

Между тем издательство направило ведомству данные по ценообразованию на учебные материалы, согласно которым компания не нарушила законодательство.

"Сейчас издательство изучает вопрос о дальнейших шагах, направленных на отстаивание своей позиции", – обратили внимание представители организации.

По их словам, последний год издательство находилось в активном обсуждении данного вопроса с ФАС.

Ранее сообщалось, что в России до 2029 года планируется ввести единые государственные учебники по всем школьным предметам. Российские школы перейдут на новые учебники по обществознанию в 2026–2027 учебном году, это коснется 9–11-х классов. Кроме того, с 1 сентября 2025 года дети 5–9-х классов получат новые учебники по истории.

