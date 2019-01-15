Потерпевшие потребовали взыскать с ивантеевского стрелка 4 млн рублей

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Потерпевшие просят взыскать четыре миллиона рублей с подростка, устроившего стрельбу в школе Ивантеевки в 2017 году, и с его законных представителей. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с материалами дела.

"В ходе судебного заседания представители потерпевших заявили гражданские иски на общую сумму свыше четырех миллионов рублей, в том числе и на лечение", – уточнил собеседник агентства. При этом адвокат обвиняемого Виктор Запрудский отказался комментировать эту информацию. По его словам, на допросе в суде 15 января его подзащитный снова попросил у потерпевших прощения и признал вину по всем пунктам, "кроме того, что у него был умысел кого-то убить или причинить вред".

5 сентября 2017 года подросток пронес в школу пневматическое оружие и взрывпакеты. Он напал на учительницу с кухонным топориком, а затем открыл стрельбу в классе. Ученики начали в панике выпрыгивать из окон, в результате чего трое получили переломы и ушибы.

Учительница была направлена на лечение в Москву с черепно-мозговой травмой. Устроившему стрельбу подростку предъявили обвинения в хулиганстве, покушении на убийство двух и более лиц, а также в незаконном изготовлении, хранении и ношении взрывчатки.

В ноябре 2018 года Ивантеевский суд Подмосковья в закрытом режиме приступил к слушаниям по делу устроившего стрельбу старшеклассника. Срок ареста подсудимому продлили до 16 мая 2019 года. По словам адвоката, подросток раскаивается в содеянном. Представитель защиты также высказал мнение, что процесс займет не менее шести месяцев.