Суд в Москве вынес приговор главе "Альянса врачей"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Преображенский суд Москвы приговорил главу профсоюза "Альянс врачей" (некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента) Анастасию Васильеву к одному году ограничения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Уточняется, что Васильевой в течение этого времени нельзя будет покидать жилище после 22:00, посещать массовые мероприятия и выезжать из Москвы. Она также обязана дважды в месяц отмечаться в инспекции.
Защита намерена обжаловать решение суда. Глава "Альянса врачей" заявила, что не согласна с приговором.
"Думаю, через пару месяцев это все прекратится. Но немного неприятно, что оставили меру пресечения в силе до вступления приговора, поэтому не смогу отдохнуть, как я этого хотела", – сказала она в беседе с RT.
Анастасия Васильева проходит по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несанкционированной акции, которая прошла в столице 23 января.
3 марта Минюст РФ включил "Альянс врачей" в реестр иностранных агентов. Ведомство обнаружило неоднократные факты финансирования организации из-за рубежа. Кроме того, "Альянс врачей" осуществлял политическую деятельность.
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