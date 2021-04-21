В РФ предложили ужесточить правила работы профсоюзов

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил генеральному прокурору России Игорю Краснову письмо с предложением ликвидировать профсоюзы, которые занимаются политической деятельностью и получают финансирование из-за рубежа. Об этом сообщает RT.
Орлов отмечает, что в соответствии с законодательством деятельность профсоюзов нацелена на защиту социально трудовых прав граждан. Однако, по его мнению, учредители некоторых профсоюзных организаций используют их в политических интересах. В качестве примера Орлов назвал
межрегиональный профсоюз "Альянс врачей", который в марте был признан организацией, выполняющий функции иноагента.
"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения новой законодательной нормы, в соответствии с которой профсоюзная организация будет подлежать ликвидации как юридическое лицо в случае ведения политической деятельности и получения финансирования из иностранных источников", – говорится в письме.
Ранее депутаты Госдумы приняли закон, ужесточающий требования к НКО-иноагентам. Согласно закону, к НКО, которые выполняют функции иностранного агента, относятся также те некоммерческие организации, получающие деньги или иное имущество от российских юридических лиц. Кроме того, их бенефициарами являются иностранные граждане.
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