Союз "Альянс врачей" включили в список иноагентов

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Минюст РФ включил профессиональный союз "Альянс врачей" в реестр иностранных агентов в связи с получением зарубежного финансирования. Об этом сообщает РИА Новости.
"Третьего марта в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включен межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Альянс врачей", возглавляемый Васильевой А. Е.", – сообщили в ведомстве.
Также Минюстом были обнаружены неоднократные факты финансирования организации из-за рубежа. Кроме того, "Альянс врачей" осуществлял политическую деятельность, указали в ведомстве.
Ранее министерство юстиции РФ включило в список иноагентов фонд "Центр по работе с проблемой насилия "Насилию.нет". Отмечается, что решение было принято во исполнение требований законодательства РФ.
В конце декабря прошлого года Владимир Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами за политическую деятельность. Законом устанавливается уведомительный порядок учета общественных объединений, которые занимаются политической деятельностью и получают иностранное финансирование. Они должны ежеквартально сообщать уполномоченным органам об объеме финансирования и фактических расходах.
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