В РФ предложили лишать регистрации НКО-иноагентов за организацию незаконных акций

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с предложением лишать регистрации НКО-иноагентов за организацию незаконных акций. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя генпрокурора Игоря Краснова.
В своем обращении Орлов напомнил о прошедших несанкционированных акциях, организаторами которых стали представители НКО, выполняющей функции иностранного агента.
Своими действиями, как отметил политолог, представители данной организации продемонстрировали готовность умышленно нарушать закон, привлекать к нарушению закона сторонних граждан в целях посягательства на законную политическую систему РФ.
В своем письме Орлов предложил рассмотреть вопрос о введении новой нормы в законодательство, согласно которой может быть инициировано судебное рассмотрение дела о ликвидации такого НКО, если руководитель или его члены два раза за год привлекались к ответственности за организацию несанкционированных мероприятий.
В конце декабря прошлого года Владимир Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами за политическую деятельность. Законом устанавливается уведомительный порядок учета общественных объединений, которые занимаются политической деятельностью и получают иностранное финансирование. Они должны ежеквартально сообщать уполномоченным органам об объеме финансирования и фактических расходах.
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