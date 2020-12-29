Центр "Насилию.нет" включили в список иноагентов

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Министерство юстиции РФ включило фонд "Центр по работе с проблемой насилия "Насилию.нет" в список иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что решение было принято во исполнение требований законодательства РФ.

"В реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Автономная некоммерческая организация "Центр по работе с проблемой насилия "Насилию.нет", – говорится в сообщении.

Ранее в список иноагентов впервые включили физических лиц. В нем оказались "Апахончич Дарья Александровна, Камалягин Денис Николаевич, Маркелов Сергей Евгеньевич, Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна".

Совет Федерации одобрил закон о расширении применения статуса иностранного агента. Те физические лица, которые получили этот статус, должны будут указывать его в своих материалах. Их данные также могут размещаться в интернете в открытом доступе.

Этим документом также устанавливается уведомительный порядок учета общественных объединений, которые занимаются политической деятельностью и получают иностранное финансирование.