Госдума ужесточила требования к НКО-иноагентам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, ужесточающий требования к НКО-иноагентам. Решение приняли в рамках заседания нижней палаты парламента.

Согласно закону, к НКО, которые выполняют функции иностранного агента, относятся также те некоммерческие организации, получающие деньги или иное имущество от российских юридических лиц. Кроме того, их бенефициарами являются иностранные граждане.

Помимо этого, вводится обязанность НКО-иноагентов и структурных подразделений иностранных некоммерческих неправительственных организаций представлять в Минюст программы и другие документы, которые являются основанием для проведения мероприятий, а также отчет об их исполнении.

В том числе депутаты установили запрет на использование жилого помещения в качестве адреса структурного подразделения иностранной некоммерческой неправительственной организации, созданной в России.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который в том числе дает право Владимиру Путину вновь баллотироваться на президентский пост.

Документ внесли на рассмотрение депутаты нижней палаты парламента Павел Крашенинников, Ольга Савастьянова и член Совфеда Андрей Клишас.