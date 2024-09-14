Суд в Москве не стал рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду

Фото: Агентство ''Москва''/Пелагия Тихонова

Мещанский суд Москвы отказался рассматривать иск балерины Анастасии Волочковой к Пенсионному фонду. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на суд.

"Исковое заявление возвращено. Дело не подсудно данному суду", – говорится в ответе инстанции.

По информации СМИ, балерила обратилась в суд, поскольку, по ее словам, фонд "потерял 15 лет ее стажа", из-за чего она теперь не может выйти на пенсию.

Согласно закону, балерина может получать пенсию спустя 15 лет стажа в качестве солистки балета, однако если она не сможет его подтвердить, то пенсия будет выплачиваться по общим основаниям – с 60 лет.

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