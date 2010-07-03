Мосгорсуд оставил под стражей экс-министра Абызова

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей до 25 октября бывшему министру открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому по делу о хищении 4 миллиардов рублей и создании преступного сообщества с использованием служебного положения. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мосгорсуд оставил постановление Басманного суда без изменений, а апелляционную жалобу адвокатов – без удовлетворения", – заявил собеседник агентства.

Ранее суд продлил арест экс-министру до 25 октября. Представитель Следственного комитета (СК) Сергей Степанов просил суд продлить арест Абызову, поскольку его вина подтверждена собранными доказательствами, заключением экспертиз и другими материалами уголовного дела.

Басманный суд заключил Абызова под стражу в марте 2019 года. Кроме него, были арестованы председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов, замгендиректора ООО "Ру-Ком" Максим Русаков, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг, бывший гендиректор группы Ru-com Николай Степанов, бывший глава ОАО "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев.

На деньги и имущество бывшего министра наложен арест. Адвокаты заявили, что арестовано имущество и денежные средства более чем на 20 миллиардов рублей.

По данным следствия, Абызов с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года создал и возглавил преступное сообщество. В частности, он вместе с соучастниками обманул акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети". В результате бывший министр с сообщниками совершили хищение около 4 миллиардов рублей, принадлежащих этим компаниям. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж.

