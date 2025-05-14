Суд продлил домашний арест матери ликвидированного в Дагестане террориста

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Домашний арест жене бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чей сын был ликвидирован при теракте в июне 2024 года, продлен по делу о растрате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева.

Айшат Омарова обвиняется в растрате и служебном подлоге. Она была задержана в октябре 2024 года и отправлена под домашний арест. Сейчас Советский районный суд Махачкалы продлил данную меру пресечения до 1 июня 2025 года включительно.

По версии следствия, Омарова фиктивно трудоустроила свою родственницу на должность делопроизводителя подведомственного детсада, в результате чего допустила хищение бюджетных денежных средств путем растраты в общей сумме более 121 тысячи рублей.

Ее муж был задержан по подозрению в совершении экономических преступлений. В отношении него возбуждены уголовные дела.

Кроме того, как выяснили журналисты, их сыновья участвовали в теракте, который произошел в Дагестане 23 июня. В результате нападения террористов погибли 22 человека, в том числе 17 полицейских и православный священник.