В Дагестане задержана супруга экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Республике Дагестан"

Силовики задержали супругу бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова по подозрению в растрате и служебном подлоге, передает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Правоохранители возбудили дело в отношении заведующей детским садом "Олимпийский", уточнили в ведомстве. Ей оказалась супруга Омарова. По версии следствия, подозреваемая фиктивно трудоустроила свою родственницу на должность делопроизводителя подведомственного детсада, в результате чего допустила хищение бюджетных денежных средств путем растраты в общей сумме более 121 тысячи рублей.

В ближайшее время следователи рассмотрят вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

Омаров был арестован на 10 суток за мелкое хулиганство 25 июня. По этой же статье его сыновей арестовали на 13 суток. По информации СМИ, его дети могли участвовать в теракте в республике.

Сам теракт произошел 23 июня, когда боевики напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале, а также обстреляли пост ДПС в Махачкале и автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала.

В результате погибли 22 человека, включая 17 полицейских и православного священника. В ходе проведения контртеррористической операции полицейские ликвидировали пятерых боевиков.

Позже одного из обвиняемых по делу о теракте арестовали на 2 месяца, а затем заключили под стражу еще троих человек, которых обвиняют в подготовке атаки.

После десятидневного ареста Омарова отпустили на свободу, однако через несколько дней вновь задержали по подозрению в совершении экономических преступлений. В сентябре суд Дагестана продлил ему арест.

