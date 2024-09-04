Суд в Дагестане продлил арест бывшему главе Сергокалинского района Магомеду Омарову

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Экс-главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову был продлен арест. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.

"Суд постановил продлить срок содержания под стражей Магомеду Омарову", – сказала Мамаева.

Ранее в СУ СК России по Дагестану заявляли, что Омаров подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве в особо крупном размере и подделке официального документа, то есть в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 285, частью 4 статьи 159 и частью 4 статьи 327 УК РФ.

По информации СМИ, дети бывшего чиновника могли участвовать в теракте, который произошел в Дагестане 23 июня. Тогда боевики напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале, обстреляли пост ДПС в Махачкале и автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала.