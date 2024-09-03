Новости регионов: День солидарности в борьбе с терроризмом отметят в России 3 сентября

3 сентября в России отмечают день солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в 2005 году и приурочен к трагическим событиям в Беслане. 1 сентября 2004 года в результате теракта в школе № 1 погибли более 300 человек, в основном женщины и дети. С 1 по 3 сентября в городе – дни скорби и тишины, учебный год там начнется 4 сентября.

Тем временем в Ростовской области ландшафтный пожар отрезал станицу на восемь тысяч жителей. Проехать по трассе невозможно из-за сплошной стены огня. Пламя охватило тысячу квадратных метров территории. С возгоранием борются почти сотня пожарных и около 30 единиц техники. Ситуацию осложняет сильный ветер. По последним данным, огонь удалось локализовать.

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