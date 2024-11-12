Ликвидированный сын экс-главы Сергокалинского района Дагестана внесен в список террористов

Фото: ТАСС/Павел Черемисин

Ликвидированного при нападении на храмы в Дагестане сына бывшего главы Сергокалинского района Омана Омарова включили в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на портале Росфинмониторинга.

"Перечень террористов и экстремистов (включенные. – Прим. ред.) физические лица: Омаров Осман Магомедович, 11.05.1993 года рождения, село Сергокала Сергокалинского района республики Дагестан", – уточняется в материале.

Также Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов Абдусамада Амадзиева, Далгата Даудова и Гаджимурада Кагирова.

Теракт произошел 23 июня, когда боевики напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале, а также обстреляли пост ДПС в Махачкале и автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала.

В результате погибли 22 человека, включая 17 полицейских и православного священника. В ходе проведения контртеррористической операции полицейские ликвидировали пятерых боевиков.

Позже одного из обвиняемых по делу о теракте арестовали на 2 месяца, а затем заключили под стражу еще троих человек, которых обвиняют в подготовке атаки.

