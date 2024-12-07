07 декабря, 08:31Происшествия
Суд продлил домашний арест жене экс-главы Сергокалинского района Дагестана
Фото: 123RF/armmypicca
Советский районный суд Махачкалы продлил домашний арест жене экс-главы Сергокалинского района Дагестана Айшат Омаровой, сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.
В соответствии с постановлением суда, мера пресечения была продлена на два месяца, до 8 февраля 2025 года.
Женщину задержали 9 октября текущего года, после чего отправили под домашний арест по делу о растрате.
До этого суд вынес такое же решение относительно ее супруга Магомеда Омарова, продлив и его арест. Мужчина был задержан по подозрению в совершении экономических преступлений.
Кроме того, как утверждали журналисты, их сыновья могли участвовать в теракте, который произошел в Дагестане 23 июня. В результате нападения террористов погибли 22 человека, в том числе 17 полицейских и православный священник.
Во время проведения КТО правоохранители ликвидировали пятерых боевиков. Спустя время одного из обвиняемых по делу о теракте заключили под стражу на два месяца, а затем арестовали еще троих, обвиняемых в подготовке атаки.
Правоохранители ликвидировали устроивших теракты в Дагестане боевиков