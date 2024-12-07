Суд продлил домашний арест жене экс-главы Сергокалинского района Дагестана

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Советский районный суд Махачкалы продлил домашний арест жене экс-главы Сергокалинского района Дагестана Айшат Омаровой, сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

В соответствии с постановлением суда, мера пресечения была продлена на два месяца, до 8 февраля 2025 года.

Женщину задержали 9 октября текущего года, после чего отправили под домашний арест по делу о растрате.

До этого суд вынес такое же решение относительно ее супруга Магомеда Омарова, продлив и его арест. Мужчина был задержан по подозрению в совершении экономических преступлений.

Кроме того, как утверждали журналисты, их сыновья могли участвовать в теракте, который произошел в Дагестане 23 июня. В результате нападения террористов погибли 22 человека, в том числе 17 полицейских и православный священник.

Во время проведения КТО правоохранители ликвидировали пятерых боевиков. Спустя время одного из обвиняемых по делу о теракте заключили под стражу на два месяца, а затем арестовали еще троих, обвиняемых в подготовке атаки.