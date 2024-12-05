Суд продлил арест экс-главе Сергокалинского района Дагестана Омарову

Фото: ТАСС/пресс-служба Ленинского суда

Советский районный суд Махачкалы продлил арест экс-главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову по делу о мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"Советский районный суд Махачкалы продлил Магомеду Омарову меру пресечения в виде содержания под стражей", – приводит агентство заявление инстанции.

Омарова задержали по подозрению в совершении экономических преступлений. Кроме того, как утверждали журналисты, его сыновья могли участвовать в теракте, который произошел в Дагестане 23 июня.

В результате нападения террористов погибли 22 человека, в том числе 17 полицейских и православный священник. Во время проведения КТО правоохранители ликвидировали пятерых боевиков.

Спустя время одного из обвиняемых по делу о теракте заключили под стражу на два месяца, а затем арестовали еще троих, обвиняемых в подготовке атаки.