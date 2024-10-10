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10 октября, 20:55

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РИА Новости: жена экс-главы Сергокалинского района Дагестана отправлена под домашний арест

Жена экс-главы Сергокалинского района Дагестана отправлена под домашний арест – СМИ

Фото: ТАСС/пресс-служба Ленинского суда

Суд Дагестана отправил супругу бывшего главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова под домашний арест по делу о растрате. Об этом РИА Новости заявили в правоохранительных органах.

Жену Омарова задержали 9 октября. Она подозревается в растрате и служебном подлоге.

Самого Омарова задержали по подозрению в совершении экономических преступлений. В сентябре суд республики продлил ему срок нахождения в СИЗО. Кроме того, утверждали журналисты, его сыновья могли участвовать в теракте, который произошел в Дагестане 23 июня.

В результате нападения террористов погибли 22 человека, в том числе 17 полицейских и православный священник. Во время проведения КТО правоохранители ликвидировали пятерых боевиков.

Спустя время одного из обвиняемых по делу о теракте заключили под стражу на два месяца, а затем арестовали еще троих, обвиняемых в подготовке атаки.

Троих раненных при терактах в Дагестане правоохранителей доставили в Москву

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