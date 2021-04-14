Суд приговорил к 2 годам колонии напавшего на полицейского на акции 23 января в Москве

19:52
Фото: пресс-служба Пресненского суда
Суд приговорил Станислава Ахмедова, напавшего на сотрудника полиции во время несанкционированной акции в центре столицы 23 января 2021 года, к двум годам колонии общего режима. Об этом сообщается на сайте столичного СК.
"Следствием и судом установлено, что 23 января 2021 года Ахмедов, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы вблизи Пушкинской площади, нанес находившемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции не менее трех ударов ногой в область головы и туловища, после этого скрылся", – говорится в сообщении.
При обыске в доме Ахмедова нашли одежду, которая была на нем в момент преступления. На допросе мужчина полностью признал вину и раскаялся.
Ранее суд приговорил к 3,5 года лишения свободы Павла Грин-Романова за применение насилия в отношении росгвардейца во время несанкционированной акции 31 января в столице. Мужчина распылил содержимое перцового баллончика в лицо правоохранителю около Комсомольской площади.
Несогласованные протесты прошли в разных городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве.
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