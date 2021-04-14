Суд приговорил к 2 годам колонии напавшего на полицейского на акции 23 января в Москве

Фото: пресс-служба Пресненского суда

Суд приговорил Станислава Ахмедова, напавшего на сотрудника полиции во время несанкционированной акции в центре столицы 23 января 2021 года, к двум годам колонии общего режима. Об этом сообщается на сайте столичного СК.

"Следствием и судом установлено, что 23 января 2021 года Ахмедов, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы вблизи Пушкинской площади, нанес находившемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции не менее трех ударов ногой в область головы и туловища, после этого скрылся", – говорится в сообщении.

При обыске в доме Ахмедова нашли одежду, которая была на нем в момент преступления. На допросе мужчина полностью признал вину и раскаялся.

Ранее суд приговорил к 3,5 года лишения свободы Павла Грин-Романова за применение насилия в отношении росгвардейца во время несанкционированной акции 31 января в столице. Мужчина распылил содержимое перцового баллончика в лицо правоохранителю около Комсомольской площади.

Несогласованные протесты прошли в разных городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве.