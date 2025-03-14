Суд арестовал экс-начальника УМВД по Ростову-на-Дону Сергея Шпака

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Ленинский районный суд отправил в СИЗО до 11 мая экс-начальника УМВД по Ростову-на-Дону Сергея Шпака, которого подозревают во взятках и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает ТАСС.

О возбуждении в отношении Шпака дела о получении взятки и мошенничестве стало известно накануне, 13 марта. По версии следствия, экс-начальник УМВД по Ростову-на-Дону в 2017 году получил взятку в виде туристических путевок на сумму свыше 260 тысяч рублей за покровительство одной из коммерческих организаций.

С 2019 по 2023 год Шпак с подчиненным похитил около 300 тысяч рублей, которые получал оперативник в качестве заработной планы за дни его фактического отсутствия. В связи с этим на оперуполномоченного одного из отделов полиции возбуждено дело о мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей.

Кроме того, экс-начальник УМВД по Ростову-на-Дону в 2020 году вместе с неустановленными лицами незаконно провел транзакцию на банковском счете по подложным документам.

