Суд снял арест с имущества Алексея Улюкаева

Арест с имущества бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева снят по решению Замоскворецкого районного суда, передает Агентство "Москва".
Тем самым судья удовлетворил ходатайство адвоката Улюкаева. Просьбу защитника поддержала и представитель гособвинения.
Ожидалось, что сам экс-министр, осужденный за взятку в два миллиона долларов и получивший восемь лет колонии строгого режима, тоже поучаствует в заседании по видеосвязи, но юрист передал отказ своего подзащитного.
Прежде приставы взыскали в доход государства назначенный по приговору Улюкаеву штраф в размере 130 миллионов рублей. Согласно вынесенному ранее постановлению, после этого арест с имущества бывшего главы Минэкономразвития должен был быть снят автоматически.
В ходе предварительного следствия Басманный суд наложил обеспечительный арест на денежные средства Улюкаева в размере свыше двух миллионов долларов и более 100 миллионов рублей. Все эти средства хранятся на счетах в различных банках. Также были арестованы часы, стоимостью более одного миллиона рублей, монеты из драгоценных металлов, земельные участки, жилой дом под Смоленском, автомобиль и слиток из серебра.
В декабре 2017 года Улюкаева признали виновным в получении средств от главы "Роснефти" Игоря Сечина за положительную оценку ведомства, повлиявшую на результаты сделки при покупке "Башнефти". При этом были сохранены полученные им ранее госнаграды и звание заслуженного экономиста России.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.