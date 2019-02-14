Суд снял арест с имущества Алексея Улюкаева

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Арест с имущества бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева снят по решению Замоскворецкого районного суда, передает Агентство "Москва".

Тем самым судья удовлетворил ходатайство адвоката Улюкаева. Просьбу защитника поддержала и представитель гособвинения.

Ожидалось, что сам экс-министр, осужденный за взятку в два миллиона долларов и получивший восемь лет колонии строгого режима, тоже поучаствует в заседании по видеосвязи, но юрист передал отказ своего подзащитного.

Прежде приставы взыскали в доход государства назначенный по приговору Улюкаеву штраф в размере 130 миллионов рублей. Согласно вынесенному ранее постановлению, после этого арест с имущества бывшего главы Минэкономразвития должен был быть снят автоматически.

В ходе предварительного следствия Басманный суд наложил обеспечительный арест на денежные средства Улюкаева в размере свыше двух миллионов долларов и более 100 миллионов рублей. Все эти средства хранятся на счетах в различных банках. Также были арестованы часы, стоимостью более одного миллиона рублей, монеты из драгоценных металлов, земельные участки, жилой дом под Смоленском, автомобиль и слиток из серебра.

В декабре 2017 года Улюкаева признали виновным в получении средств от главы "Роснефти" Игоря Сечина за положительную оценку ведомства, повлиявшую на результаты сделки при покупке "Башнефти". При этом были сохранены полученные им ранее госнаграды и звание заслуженного экономиста России.

